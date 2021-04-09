الرئيس التونسي يزور مسجد عمرو بن العاص ومتحف الحضارة (صور)

(مصراوي):

قالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس قيس سعيد زار بعض المواقع التاريخية في القاهرة حيث اطلع على مكونات المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه مؤخرًا، فضلًا عن زيارة مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي، بصحبة وزير السياحة والآثار خالد العناني.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غدًا السبت، بقصر الاتحادية من المقرر ان تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.