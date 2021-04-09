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​القوى العاملة: صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2600 عامل

09:37 م الجمعة 09 أبريل 2021
​القوى العاملة: صرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2600 عامل

محمد سعفان

(مصراوي):

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و478 ألف و294 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ2661 عاملًا في المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، في بيان للوزارة، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة إعانات طوارئ
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