وزيرة الهجرة تشكر الفنان مينا مسعود لدوره في الترويج للسياحية المصرية

كتب– أسامة علي:

توجهّت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر إلى الفنان المصري العالمي "مينا مسعود" سفير المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالخارج، على دعمه للسياحة الوطنية وترويجه للفعاليات السياحية والمزارات الأثرية لمصر عبر منصاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مسعود في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، أعرب خلالها عن انبهاره بما شاهده من احتفال عظيم لموكب نقل المومياوات الملكية في مصر، قائلًا: "بعد كل هذه العظمة لا أستطيع الانتظار كثيرًا لرؤية فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد هو أيضًا التزاما مصريًا خالصًا بالحفاظ على ثقافة وتاريخ هذا الشعب العريق. فالمتحف الكبير أيضًا يؤكد أن مصر هي أعظم البلاد في أفريقيا والعالم".

وقالت مكرم، إن المصري بالخارج مُبادر دائمًا وداعم ومساند لوطنه في كل الظروف والمناسبات، مؤكدة أن الفنان مينا مسعود يعتز بجذوره المصرية ويفتخر بحضارة بلاده العريقة ودائمًا يروج لها عبر منصاته الشخصية في إطار الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية، كما فعل خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة في يناير الماضي، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي ضم زيارات إلى عدد من المعالم السياحية البارزة.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم دعت أبناء الجاليات المصرية في دول العالم إلى الترويج على نطاق واسع لحفل موكب المومياوات الملكية كحدث وطني تاريخي على كافة المستويات.

وجدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية انطلق في احتفالية مبهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، السبت الماضي 3 أبريل، بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس، كما تابعت العديد من الدول هذا الحدث الكبير ونقلته عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية.