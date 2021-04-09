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"القومي للجينات": تنفيذ يوم حقل في محطتي البحوث الزراعية بـ"سدس" و"الجميزة"

09:02 م الجمعة 09 أبريل 2021
"القومي للجينات": تنفيذ يوم حقل في محطتي البحوث الزراعية بـ"سدس" و"الجميزة"

مركز البحوث الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

نفذ البنك القومي للجينات والموارد الوراثية، التابع لمركز البحوث الزراعية، يوم حقل للبرنامج المشترك بين البنك ومعهد بحوث الهندسة الوراثية، الخاص بمشروع تقييم البرسيم المصري، من حيث الموارد الوراثية تحت النظم البيئية.

وقالت الدكتورة نفين عبدالفتاح مدير البنك القومي للجينات، إنه تم تنفيذ يوم الحقل بمحطتي البحوث الزراعية "سدس" و"الجميزة"، بحضور الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وزيارة البرنامج الخاص بالبرسيم البلدي، وتم استعراض البرنامج وأهداف المشروع والنتائج المتوقعة، لافتة إلى أنه أيضًا تم زيارة البرامج الخاصة بمعهد بحوث المحاصيل: القمح، الشعير، والفول البلدي.

وأشارت إلى أهمية الدور الذي يقوم به البنك، حيث يجري حاليًا العمل على توصيف وتعريف الموارد الوراثية المختلفة للمحاصيل الحقلية والبستانية والنباتات الطبية والعطرية، التي تم جمعها وإدراجها على قاعدة البيانات وتقييم الموارد الوراثية المختلفة لمعرفة مدي تحملها للظروف البيئية المعاكسة المختلفة الحيوية وغير الحيوية.

وأكدت أنه تم توثيق البيانات لعدد 30 ألف مورد وراثي حتى الآن من المحاصيل المختلفة في قواعد البيانات بالبنك القومي للجينات، وبيانات توصيفها وتقييمها وتوعية الباحثين والمزارعين بالموارد الوراثية وأهميتها للمساعدة على جمع الموارد الوراثية خاصة المهددة بالاندثار.

مركز البحوث الزراعية البنك القومي للجينات الموارد الوراثية معهد بحوث الهندسة الوراثية

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