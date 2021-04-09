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اجتماع في "قومي المرأة" لمناقشة مقترح المركز المصري الكندي بشأن صعوبة تعلم الأطفال

08:38 م الجمعة 09 أبريل 2021
اجتماع في "قومي المرأة" لمناقشة مقترح المركز المصري الكندي بشأن صعوبة تعلم الأطفال

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

عقدت لجنة التعليم في المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتور أحمد زايد مقرر اللجنة، اجتماعها الدوري بمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أكد زايد أن الاجتماع ناقش المقترح المقدم من المركز المصري الكندي لنظم المعرفة "ECCKS" حول صعوبات التعلم عند الأطفال وخاصة صعوبات القراءة في مراحل عمرية مبكرة من خلال برنامح تربوي علمي يساهم في حصر عدد الأطفال الذين يواجهون هذه المشكلة، وأوضح مدير المركز أن التجربة تم تطبيقها في بعض مدارس القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع بعض المؤسسات مثل مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وتم الوصول إلى 9000 طفل وتم الاتفاق من خلال المناقشات على إعداد ورقة توضح دور حول خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، اتفق أعضاء اللجنة على أعداد ورشة عمل بتقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الصعوبات التي تواجه الأمهات ومدرسات المدارس في ظل التعليم عن بعد مع جائحة كورونا والخروج بورقة عمل ونقاط محددة يتولى المجلس تقديمها لوزير التربية والتعليم.​

المجلس القومي للمرأة تعلم الأطفال الأطفال

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