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بروتوكول تعاون بين "قومي المرأة" و"صافولا للأغذية"

08:37 م الجمعة 09 أبريل 2021
بروتوكول تعاون بين "قومي المرأة" و"صافولا للأغذية"

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

وقع القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع شركة عافية العالمية "صافولا مصر" تحت شعار "المعادلة الصح" للتوعية بأضرار الزيوت المهدرجة، في الفترة من 6 -28 أبريل 2021، لرفع الوعي المجتمعي بأضرار استخدام الزيوت المهدرجة وماهيتها والطرق الصحيحة لاختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة ، وتستهدف الحملة 11 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة للتدريب، إن الهدف من المبادرة هدفها التعريف بمدى خطورة استخدام الأطعمة والزيوت المهدرجة على صحة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، وكيفية التحقق من المنتجات الصحية غير الضارة على صحة الأسرة المصرية وطرق استخدامها.

وأوضحت محمود أنه ستعقد دورة للرائدات الريفيات والمتطوعات وأعضاء فرع المجلس المشاركات في التدريب لتعريفهم بأضرار الزيوت المهدرجة والاستخدام الآمن والصحي للمواد الغذائية.

المجلس القومي للمرأة شركة عافية العالمية شركةصافولا للأغذية

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