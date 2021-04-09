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الكهرباء تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع آخر الشهر

08:22 م الجمعة 09 أبريل 2021
الكهرباء تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع آخر الشهر

عدادات الكهرباء

(مصراوي):

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، مُوضحةً أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقًا لهيكلة أسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده تمامًا حسب استهلاك المشترك، مُشددةً على أنه لا يتم خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة طبقًا للاستهلاك فقط.

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين شحن كروت الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع من منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر التطبيقات على الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية الـ"NFC"، وقد تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذي أسهم في القضاء على العديد من المشكلات التي كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن، وأبرزها مشكلات فواتير الكهرباء، كما ساعد على تحمل المستهلك قيمة الاستهلاك الفعلي فقط لاستهلاكه من الكهرباء، إلى جانب المساهمة في ترشيد الاستهلاك، حيث مكنت العدادات مسبوقة الدفع المستهلك من معرفة رصيده، ومن ثم يتمكن من خفض الاستهلاك.

عدادات الكهرباء مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الكهرباء كروت الكهرباء

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