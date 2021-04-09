قناة مفتوحة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كتب- مينا غالي:

تنطلق اليوم الجمعة في التاسعة مساءً، آخر لقاءات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، حيث يواجه النادي الأهلي ضيفه سيمبا التنزاني على استاد الأهلي we السلام.

وتعد المباراة تحصيل حاصل، حيث ضمن النادي الأهلي الصعود إلى الدور التالي بعدما تمكن الفريق من تحقيق المركز الثاني عقب تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي في العاصمة الخرطوم.

علي الجانب الآخر، تأهل الفريق التنزاني إلى دور ربع النهائي محتلاً المرتبة الأولى عقب فوزه برباعية مقابل هدف على ضيفه فيتا كلوب.

ومن المقرر أن تُبث المباراة على قناة time sports الأرضية مجانًا، كما ستكون المباراة متاحة على شبكة قنوات بي إن سبورتس إتش دي 4 (beIN Sports HD 4 ) في بث مباشر وتقام المباراة في التاسعة مساء.