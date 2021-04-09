ننشر استعدادات التلفزيون لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب- مينا غالي:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراتي الأهلي سيمبا التنزاني، والزمالك وتونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ومباراة بيراميدز والرجاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتهم بمصر اليوم الجمعة وغدًا وبعد غدٍ.

وأنهت إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري استعداداتها للمباريات الثلاث، حيث وجهّت نائلة فاروق رئيس التليفزيون بالالتزام بما تنص عليه لوائح الكاف بشأن البث والإخراج، كما وجهت إدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بالخروج بأفضل صورة بالمباريات الثلاث لتصدير صورة مشرفة عن التليفزيون المصري أمام القارة الأفريقية.

وأكد محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون لـ"مصراوي"، أن مباراة الأهلي وسيمبا سيتولى إخراجها المخرج إبراهيم مبارك، فيما يتولى إخراج مباراة الزمالك وتونجيث المخرج الشاب وليد فاروق، كما يتولى إخراج مباراة بيراميدز والرجاء المخرج الشاب قطب رجب.

وكشف الجوهري، أن المباريات الثلاث سيتم بثهم بـ11 كاميرا لكل مباراة، حتى تخرج المباريات بأفضل صورة إخراجية ممكنة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للإعلام وفّرت كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، كما طلبت من كافة المخرجين الالتزام بالقواعد الإخراجية التي حددها الاتحاد الأفريقي (كاف).

وتأتي خطوة تعيين المخرجين وليد فاروق وقطب رجب لإدارة مباراتين أفريقيتين، إيمانًا من الهيئة الوطنية للإعلام بنهج تعاقب الأجيال وضرورة إعطاء الفرصة للمخرجين الشباب لتمثيل التليفزيون المصري في المحافل الدولية.

وتنطلق اليوم الجمعة في التاسعة مساءً، آخر لقاءات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، حيث يواجه النادي الأهلي ضيفه سيمبا التنزاني على استاد الأهلي we السلام، فيما يلتقي الزمالك نظيره تونجيث السنغالي في السادسة مساء الغد باستاد القاهرة، بينما يلتقي بيراميدز نظيره الرجاء المغربي في التاسعة مساء الأحد على أرض ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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