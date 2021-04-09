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خبير يكشف: سد النهضة غير جاهز للملء الثاني حتى الآن (صورة)

07:39 م الجمعة 09 أبريل 2021
خبير يكشف: سد النهضة غير جاهز للملء الثاني حتى الآن (صورة)

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه مازال سد النهضة غير جاهز حتى اليوم لتخزين أكثر مما هو موجود من العام الماضي، أي حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه.

وقال شراقي، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية توضح الصعوبات الفنية في تجهيز أول توربينين على مستوى منخفض (565 مترًا)، والمقرر لهما العمل أغسطس المقبل بعد تأخير متكرر سنويًا".

وأشار شراقي، إلى أن التأخير في عمليات الملء تعود إلى 7 سنوات متتالية بدءً من أغسطس 2014، ومع ذلك لم تتوقف التصريحات الإثيوبية عن التخزين في يوليو وتوليد الكهرباء في أغسطس".

يذكر أن آخر جولة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، يومي 4 و5 أبريل الجاري، انتهت بفشل التوصل لاتفاق، في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

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سد النهضة وزارة الموارد المائية السودان إثيوبيا

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