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استشاري حالات حرجة: مصاب كورونا يدخل المستشفى فورًا عند ظهور هذه العلامة

07:30 م الجمعة 09 أبريل 2021
استشاري حالات حرجة: مصاب كورونا يدخل المستشفى فورًا عند ظهور هذه العلامة

فيروس كورونا

(مصراوي):

قال الدكتور أكرم عبدالباري، استشاري الحالات الحرجة، أهمية وصول مريض فيروس كورونا للمستشفى في الموعد لمناسب وتحديدًا في أول 10 أو 15 يومًا، موضحًا أن نقص الأكسجين واحد من أهم العلامات التي تفرض على المريض الدخول إلى المستشفى على الفور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة 9 أبريل، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا.

من ناحيتها، قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، أن الوزارة ماضية في الحصول على الموافقات العلمية والأخلاقية اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من دراسة التضامن الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت عاصم، أن الدراسة الجديدة التي تشارك فيها وزارة الصحة والسكان المصرية، تسعى للبدء في إضافة بعض الأدوية الواعدة في علاج فيروس "كورونا".​

فيروس كورونا أكرم عبدالباري الأكسجين المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء

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