عوض تاج الدين: مصر تتخطى جائحة كورونا بشرط واحد

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه لا يمكن توقع موعد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهذه المرحلة تشهد زيادة في الحالات والأمر سيتضح عند الوصول لحالة الاستقرار، وبشرط البدء في الانخفاض عندها يمكن القول إن مصر تجاوزت الموجة.

وأشار تاج الدين، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة 9 أبريل، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا، إلى أن مصر اكتسبت خبرة مهمة من التجارب السابقة أو الموجات السابقة تتمثل في أن علاج الحالات البسيطة في المنزل تحت الرقابة الطبية يخفف الضغط على المستشفيات، مؤكدًا أن الأعراض التنفسية الحادة، ونقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة يجب علاجها في المستشفى.

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