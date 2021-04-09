أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"علاج الالتهابات".. الصحة: العالم سيواجه أزمة شديدة الخطورة بعد انتهاء جائحة كورونا

07:08 م الجمعة 09 أبريل 2021
"علاج الالتهابات".. الصحة: العالم سيواجه أزمة شديدة الخطورة بعد انتهاء جائحة كورونا

حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

(مصراوي):

حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من لجوء بعض المواطنين إلى برتوكولات الـ"سوشيال ميديا" لعلاج فيروس كورونا، والتي أدت إلى وفيات عديدة.

وشدد حسني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة 9 أبريل، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا، على أن العالم أجمع سيواجه أزمة شديدة الخطورة بعد انتهاء جائحة كورونا، تتمثل في علاج الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية، التي سببها الاستخدام المفرط والعشوائي للمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والجلطات.

وأضاف أنه لا يوجد حاليًا أدوية مضادة للفيروسات تتميز بفاعلية أكثر حتى يتم إضافتها للبروتوكول العلمي المتبع لعلاج الحالات، مضيفًا أن هناك بعض مضادات الالتهاب الجديدة التي يجري دراسة تأثيرها لبحث إمكانية إضافتها.​

حسام حسني فيروس كورونا سوشيال ميديا وزارة الصحة

الخبر التالى:

مستشار وزير الصحة تحذر من إحساس خاطئ يقع فيه الحاصل على لقاح كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا