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القبض على رئيس حي بتهمة البناء المخالف بدون ترخيص في الجيزة (صور)

05:39 م الجمعة 09 أبريل 2021
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(مصراوي):

ألقت الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على أحد رؤساء الأحياء في إحدى المحافظات المجاورة، أثناء قيامه بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص في إحدى العقارات بحي الدقي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم، لافتًا إلى أنه تم ضبط المخالف لعرضه على النيابة المختصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

ولفت المحافظ إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجيزة مخالفات البناء وزارة الداخلية حي الدقي

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