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الصحة: مد ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا خلال رمضان

04:01 م الجمعة 09 أبريل 2021
الصحة: مد ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا خلال رمضان

لقاح كورونا

كتب ــ أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مد ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، أن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتى الـ ١٠ مساءً.

وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة، من خلال الرابط التالي:

www.egcovac.mohp.gov.eg

ونوهت الوزارة إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

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