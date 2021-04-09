الصحة: مد ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا خلال رمضان
كتب ــ أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مد ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) خلال شهر رمضان الكريم.
وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، أن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتى الـ ١٠ مساءً.
وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة، من خلال الرابط التالي:
www.egcovac.mohp.gov.eg
ونوهت الوزارة إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥
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