قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد الفطر
مصراوي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 143 لسنة 2021 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الجمعة، أنه تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
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