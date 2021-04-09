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رئيس القطاع الديني بالأوقاف يفتتح مسجد الحافظ بالمقطم - صور

02:42 م الجمعة 09 أبريل 2021
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كتب - محمود مصطفى:

افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الجمعة، مسجد الحافظ بالمقطم بحضور اللواء أحمد أبو بكر، رئيس الحي، وبعض قيادات الوزارة.

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه يجب علينا أن نستقبل شهر رمضان الفضيل بقلوب مخلصة، تجمع بين الأمل والرجاء في عفو الله تعالى وکرمه ومغفرته، مؤكدا أن الله عز وجل أعطانا في هذا الشهر الكريم منح وتجليات على عباده، ويمدهم فيه من الأجر، والفضل العظيم، والعطاء العميم.

وأضاف خلال خطبة الجمعة من مسجد الحافظ بالمقطم، أنه علينا استشعار الفضل، وأن نحسن استقبال شهر رمضان المبارك واغتنامه بالتوبة النصوح الصادقة التي تطهر القلوب، وتصلح النفوس، وتمحو الذنوب، وأن نستقبله بقلوب عامرة، ونفوس طاهرة، وأن نغتنمه بالتكافل، والتعاون، والتراحم، والمسارعة إلى الجود والعطاء.

واستشهد طايع بقوله تعالى:" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم"، مضيفا أن نبينا صلی الله عليه وسلم، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فهذه هي أخلاق نبينا حتى لا يكون بينا في رمضان جائع ولا مسكين ولا محتاج إلا قضينا متكاتفين حوائجهم، وأغنيناهم عن ذل السؤال في هذا الشهر الكريم.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أنه ينبغي علينا أن نستقبل شهر رمضان المبارك بالبعد عن المشاحنات وأسبابها، وما أجمل أن نحسن استعدادنا له بالإصلاح بين الناس، فإن أجره عند الله تعالى من أعظم الأجور.

وزارة الأوقاف جابر طايع مسجد الحافظ المقطم

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