الطيار أشرف أبو اليسر عن حالته الصحية: تعرضت لوعكة بسبب ما حدث لي الفترة الماضية



كتب - أحمد مسعد:

كشف الطيار محمد ابو اليسر الشهير بـ"الطيار الموقوف"، عن تواجده منذ فترة للعلاج بإحدى المستشفيات الخاصة، قائلاً:"تعرضت لوعكة صحية، بسبب ما حدث لي خلال الفترة الماضية ".

وتابع الطيار الموقوف، في تصريحات لمصراوي:"أترك أموري كلها على المولى عز وجل، الحمد لله على كل حال، واشكر كل من سعى للاطمئنان على صحتي".

وقررت المحكمة الاقتصادية، الأربعاء، تعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بـ6 ملايين جنيه في الدعوى التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه.

كان الطيار أشرف أبو اليسر، علق على فيديو الفنان محمد رمضان، الذي ظهر فيه وهو يلقي دولارات في حمام سباحة، عقب حكم المحكمة بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه مصري.

وقال أبو اليسر في فيديو حصري لـ"مصراوي": "في ناس كتير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".

وأضاف: "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد تاني الألف جنيه، ممكن ما تملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها حيث قال رمضان: "أنا مدخلتش كابينة الطيران بدون إذنه، أنا كنت في قمرة القيادة بس أنا مش قعدت في الكنترول، أنا مستاء جدًا من اللي حصله ووقفه عن العمل، حاجة تزعل فعلًا".

بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه مصري تعويضًا عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

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