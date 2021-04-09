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ننشر مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهر أبريل بالمعاهد الأزهرية

01:16 م الجمعة 09 أبريل 2021
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كتب - محمود مصطفى:

حصل مصراوي على مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات شهر أبريل لصفوف النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات نهاية الشهر الجاري بجميع المناطق الأزهرية، وسط إجراءات احترازية مشددة، لعدم انتشار فيروس كورونا.

وعقد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الخميس، برؤساء المناطق، عبر الإنترنت (أونلاين) تطبيقًا لمراعاة الإجراءات الاحترازية وحرصًا على التباعد الاجتماعي.

وتناول الاجتماع، الاستعداد لامتحانات شهر أبريل والتأكيد على وضع الأسئلة من المقرر.

وأعد قطاع المعاهد الأزهرية، نموذجًا موحدًا بضوابط ومواصفات الورقة الامتحانية وإرساله لجميع المناطق.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على التفعيل الكامل لمنظومة التعليم الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجه المناطق، بحضور رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم،ورئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، ومدير عام الكمبيوتر التعليمي.

وجاءت مواصفات الورقة الامتحانية لصفوف النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لشهر أبريل، كما يلي:

المعاهد الأزهرية الامتحانات الشهادات بالمعاهد الأزهرية صالح عباس

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