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قناة مفتوحة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. ننشر موعد ومكان المباراة

12:05 م الجمعة 09 أبريل 2021
قناة مفتوحة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. ننشر موعد ومكان المباراة

الأهلي وسيمبا التنزاني - أرشيفية

كتب- مينا غالى:

تنطلق اليوم الجمعة في التاسعة مساءً، آخر لقاءات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، حيث يواجه النادي الأهلي ضيفه سيمبا التنزاني على استاد الأهلي we السلام.

وتعد المباراة تحصيل حاصل، حيث ضمن النادي الأهلي الصعود إلى الدور التالي بعدما تمكن الفريق من تحقيق المركز الثاني عقب تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي في العاصمة الخرطوم .

علي الجانب الآخر، تأهل الفريق التنزاني إلى دور ربع النهائي محتلاً المرتبة الأولي عقب فوزه برباعية مقابل هدف على ضيفه فيتا كلوب .

ومن المقرر أن تُبث المباراة على قناة time sports الأرضية مجانًا، كما ستكون المباراة متاحة على شبكة قنوات بي إن سبورتس إتش دي 4 (beIN Sports HD4 ) في بث مباشر وتقام المباراة في التاسعة مساءً .

مباراة الأهلي مباراة سيمبا التنزاني دوري أبطال أفريقيا للأندية النادي الأهلي

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