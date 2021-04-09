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ضبط 51 جنيه ذهب على جسد راكب بالمطار قادم من إيطاليا

11:50 ص الجمعة 09 أبريل 2021
ضبط 51 جنيه ذهب على جسد راكب بالمطار قادم من إيطاليا

جمارك مطار القاهرة الدولي

كتب ــ محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 51 جنيه ذهب، أخفاها راكبا مصريا على جسده، فور وصوله من إيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران، والقادمة من ميلانو، اشتبه عبد العال نعمان مدير إدارة الجمارك في راكب مصري، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، طلب تامر قاسم مدير الحركة بالصالة وضع حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة، قام كل من عماد صلاح وهاني محمود مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وتم ضبط 51 جنيه ذهب أخفاها على جسده.

وأمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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جمارك مطار القاهرة الدولي إيطاليا مطار القاهرة الدولي طائرة مصر للطيران

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