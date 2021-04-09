أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

خاص| أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر على فيديو محمد رمضان: "كل برغوت على قد دمه"

10:39 ص الجمعة 09 أبريل 2021
خاص| أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر على فيديو محمد رمضان: "كل برغوت على قد دمه"

أشرف أبو اليسر

كتب وتصوير- علاء حكيم:

علق الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، على فيديو الفنان محمد رمضان، الذي ظهر فيه وهو يلقي دولارات في حمام سباحة، عقب حكم المحكمة بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه مصري.

وقال أبو اليسر في فيديو حصري لـ"مصراوي": "في ناس كتير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".

وأضاف: "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد تاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابت طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها حيث قال رمضان: "أنا مادخلتش كابينة الطيران بدون إذنه، أنا كنت في قمرة القيادة بس أنا مش قعدت في الكنترول، أنا مستاء جدًا من اللي حصله ووقفه عن العمل، حاجة تزعل فعلًا".

بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه مصري تعويضًا عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

اقرأ أيضًا..

بعد إلزام الفنان بتعويض 6 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وأشرف أبو اليسر

محمد رمضان أشرف أبو اليسر الطيار أبو اليسر

الخبر التالى:

الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ 2560 وحدة بعمارات الاستخدام المختلط بالعاصمة الإدارية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:خاص| أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر على فيديو محمد رمضان: "كل برغوت على قد دمه"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا