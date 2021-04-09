ظاهرة مسيطرة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام رمضان 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ملامح حالة الطقس والظواهر الجوية، المتوقعة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويوافق الثلاثاء المقبل أول يوم من شهر رمضان الكريم وفقا للحسابات الفلكية.

وقالت الأرصاد، إن توقعات حالة الطقس تكون على النحو التالي:

الثلاثاء

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الأربعاء

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.​