الجيزة: إغلاق جزئي لمحور روض الفرج والحارة اليسرى لكوبري الجيزة المعدني



كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج في الاتجاهين بواقع 5 فواصل عرضية بطول ما يقرب من 200 متر نطاق محافظة الجيزة تحديدًا (أعلى جزيرة الوراق).

وأضافت المحافظة، أن الأمر يستلزم إغلاقًا جزئيًا لمحور روض الفرج في الاتجاهين بالموقع المشار إليه على بعد ما يقرب من 100 متر من كوبري تحيا مصر بالتناوب بحيث يتم إغلاق 3 حارات مرورية، وترك 3 حارات مرورية لحركة سير المركبات في كل اتجاه بدون تعطيل حركة المرور، لمدة 4 أيام ابتداء من اليوم الخميس الموافق 8 أبريل وحتى يوم الأحد الموافق 11 أبريل على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساء فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الشركة المنفذة نشرت كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

وفي السياق ذاته، نوهت المحافظة، عن إجراء أعمال الصيانة لكوبري الجيزة المعدني ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني بالحارة اليسرى لجسم الكوبري قبل المنزل المؤدي إلى شارع مراد، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على المحاور والطرق بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة، أن الأمر يستلزم إجراء إغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 9/4/2021م الساعة 1 ليلاً وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 11/4/2021م على مدار الـ 24 ساعة، على أن يتم الإغلاق الجزئي لمواقع العمل بالتبادل خلال الفترة المحددة دون تعطيل لحركة المرور.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة بالسادة المواطنين من قائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتفادى الإزدحام.