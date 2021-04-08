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المجلس العربي للمياه يبحث مستجدات مفاوضات سد النهضة

10:36 م الخميس 08 أبريل 2021
المجلس العربي للمياه يبحث مستجدات مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

شدد المجلس العربي للمياه على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة والتي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيسي لهذه الدول.

وأعرب المجلس في بيان له اليوم الخميس، على هامش احتفاليته باليوم العربي للمياه، عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح كافة الأطراف في مياه النيل، بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.

ويشجب المجلس العربي للمياه المماطلة والمرواغات التفاوضية التي يسعى البعض بها لفرض سيطرته أو هيمنته على مصادر المياه لدول المصب وسياسة فرض الأمر الواقع، والتي تحول دون إتمام اتفاق يحقق آفاق التنمية لدولة المنبع ويحفظ حقوق دولتى مصب نهر النيل والتي تتعلق بها مصائر الملايين.

مفاوضات سد النهضة سد النهضة المجلس العربي للمياه ا?ثيوبيا الا?من المائي المصري

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