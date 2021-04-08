​ننشر أسماء الفائزين.. حفل توزيع جوائز نوال عمر الصحفية الأحد بمبنى الأهرام

كتب- مينا غالي:

حددت اللجنة المشرفة على مسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصري والعربي، يوم الأحد المقبل 11 أبريل في السادسة مساءً، موعدًا لحفل توزيع جوائز المسابقة على الفائزين بقاعة لبيب السباعي في الدور الرابع في مبنى مؤسسة الأهرام، عن نتائج المسابقة لأعمال 2020، والتي انتهت بفوز دعاء عبد المنعم من بوابة الأهرام باللغة الإنجليزية بالجائزة الأولى عن عن الملف الذي نشرته بعنوان "كورونا في مواجهة التنمية المستدامة.. الاختبار الصعب".

وفاز بالجائزة الثانية أحمد سعد من جريدة الأخبار عن سلسلة تحقيقاته الجريئة عن كورونا، وفاز بالجائزة الثالثة العمل المشترك لكل من شيماء عادل ورضوى هاشم من جريدة الوطن عن سلسلة التحقيقات حول التداعيات المادية والاجتماعية لكورونا على العديد من فئات المجتمع.

وفاز بالجائزة الرابعة صبري الديب من جريدة فيتو عن سلسلة مقالاته القوية عن كورونا والتي طالب فيها الحكومة بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات كورونا، وسيتم تكريم أوائل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها.

وأكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على المسابقة، أنه من المقرر أنه من المقرر أن يحضر الحفل أساتذة من كلية الإعلام والزميل هشام الزيني نجل الدكتورة نوال عمر على أن يتم تكريم عدد من الطلاب الأوائل بكلية الإعلام على هامش الحفل.