افتتاح قصر الثقافة.. 6 فرق فنون شعبية تشارك في "أفراح العريش"



(مصراوي):

تجرى فرق قصور الثقافة وفرق الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية، بروفات مكثفة استعدادًا لاحتفالية افتتاح قصر ثقافة العريش بمشاركة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم واللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

يشارك في الاحتفالية 300 فنان من الأوبرا وقصور الثقافة من محافظات الإسكندرية ومطروح والعريش وسوهاج وأسوان والشرقية، ويقدموا أوبريت أفراح العريش، وهو أوبريت يضم مفردات المجتمع السيناوي.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم إن الإبداع يلعب دورًا هامًا في تنمية الوعي والإدراك لمواجهة التعصب والتطرف وتطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وأشارت عبدالدايم، إلى أنه تم مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر التنوير وترسيخ الهوية بين أبناء أرض الفيروز خاصة الأجيال الجديدة وصون التراث السيناوي بمختلف عناصره ومفرداته إلى جانب تحقيق مبدأ العدالة الثقافية في أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم.

يذكر أن مساحة قصر ثقافة العريش ١٩٥٠ متر مربع، ويتكون من دور ارضي، وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع 700 وغرف فنانين، وقاعة فنون شعبية، وأماكن خدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادي للطفل، ونادي العلوم، ونادي المرأة وقاعة موسيقى، وقاعة ندوات.