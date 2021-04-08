تحفة معمارية.. عودة الحياة لـ"مقابر المماليك" (صور)

تصوير- علاء أحمد:

رصدت عدسة مصراوي تطوير "صحراء المماليك" وظهورها بشكل جمالي، في إطار إنشاء محور "الفردوس" الجديد، والذي يبدأ من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد، مارًا ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأوتوستراد، مارا بشارع الطيران بحى منشأة ناصر، حتى كوبرى إعمار وامتداد محور المشير.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تفقد أعمال التطوير الجارية لإنشاء محور الفردوس، مشيرا إلى أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، وأنه لم ولن يتم هدم أى مدافن، وما يتم لإنشاء المحور هو عبارة عن إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط ولم يتم هدم أى أثر تاريخي.

وأكد المحافظ، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية، لإنشاء محور الفردوس عار من الصحة، لافتا إلى أن ما تم إزالته هو أسوار لبعض المقابر التى تعترض الشارع وهى مقابر ومبان حديثة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.