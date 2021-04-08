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​من بينها المزارع النموذجية.. الزراعة تكشف عدد مشروعاتها في أفريقيا

09:40 م الخميس 08 أبريل 2021
​من بينها المزارع النموذجية.. الزراعة تكشف عدد مشروعاتها في أفريقيا

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، عن توجه القيادة السياسية والحكومة بشكل عام للتحرك نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل وتحديدًا السودان شمال وجنوبًا.

وقال موسي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي" الخميس، إن السيد القصير وزير الزراعة في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، بهدف إنشاء مزرعة إنتاج حيواني ونباتي في جنوب السودان، مشيرًا إلى أن التنسيق يعود لشهر فبراير الماضي؛ بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"مصراوي"، أن الشهر الماضي التقى الوزير مع سفير دولة جنوب السودان بمقر الوزارة، لتنسيق التعاون الفني من خلال تطوير مجال اللقاحات والأمصال البيطرية حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الجانبين، لافتًا إلى أن اهتمام دولة جنوب السودان بإنتاج مزارع إنتاج حيواني ونباتي ومزارع سمكية.

وتابع موسى، أن وزارة الزراعة ستعمل على نقل الخبرات والتدريب في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة والتعاون في مجال إنتاج التقاوي والاستزراع السمكي، وسيتم دعوة وزيري الزراعة والثروة الحيوانية بدولة جنوب لسودان لزيارة القاهرة لتأكيد دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، بالإضافة إلى دعوة وزير الزراعة المصري لدولة جنوب السودان.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة لديها مشروع "المزارع الأفريقية المصرية المشتركة"، مؤكدًا أن هذا المشروع عاد إلى للعمل بقوة طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار المشرف على العلاقات الخارجية، إلي أن مصر لديها 9 في الكونغو، مالي، زامبيا، توجو، وإريتريا، تنزانيا، وأوغندا، والنيجر، زنزبار، لافتًا إلى أن دولتي جنوب السودان وشمال السودان تقترب من تنفيذ مشروعات بهم بالإضافة لزيادة أعداد بهذه الدول بعد نجاح التجربة الأولى بها علي رأسهم زامبيا وتنزانيا.

وزارة الزراعة المزارع النموذجية أفريقيا دول حوض النيل جنوب السودان

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