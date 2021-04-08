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​بالصور- وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة العريش

08:29 م الخميس 08 أبريل 2021
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(مصراوي):

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقها الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، مساء اليوم، قصر ثقافة العريش.

وعلى هامش الافتتاح، عرض أوبريت أفراح العريش، وشارك به 300 فنان من الأوبرا وقصور الثقافة من محافظات الإسكندرية ومطروح والعريش وسوهاج وأسوان والشرقية، وهو أوبريت يضم مفردات المجتمع السيناوى.

وقالت عبدالدايم يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بأرض سيناء باعتبارها صاحبة معجزات حققها أبنائها الأبطال وانطلاقا من توجه الدولة لتحقيق التنمية في أرض الفيروز ونحن على أعتاب الاحتفال بأعياد سيناء وذكرى العاشر من رمضان يأتي افتتاح قصر ثقافة العريش إيمانا من الثقافة بأهمية الثقافة في مواجهة العنف والتطرف.

أضافت وزيرة الثقافة خلال حفل افتتاح قصر ثقافة العريش، اتقدم بالتحية لكل من أسهم في ميلاد هذه المنارة وأتقدم بالشكر لمحافظ شمال سيناء على دعمه الجاد لافتتاح هذا المشروع وأشكر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذه المشروع وأشكر الإعلاميين الذين رافقونا هذه الرحلة لينقلوا هذه الصورة المشرفة لجموع المصريين.

وواصلت سنبدأ فورا في مشروع تطوير سينما العريش، وأود أن أوضح أن جوائز الدولة هي لكل المصريين ولا تفرق بين مناطق حدودية وغيرها مركزية فهي لكل المصريين.

يذكر أن مساحة قصر ثقافة العريش 1950 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي، وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع 700وغرف فنانين، وقاعة فنون شعبية، وأماكن خدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادي للطفل، ونادي العلوم، ونادي المرأة وقاعة موسيقى، وقاعة ندوات.​

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قصر ثقافة العريش محمد عبدالفضيل شوشة هيئة قصور الثقافة

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