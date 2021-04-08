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وزيرا التموين والصناعة ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض "أهلًا رمضان" بفيصل

06:56 م الخميس 08 أبريل 2021
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كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ونيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان للسلع الغذائية بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور.

وأكد وزير التموين أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في كل المناطق، مضيفًا أن التوسع في إقامة معارض سلعية من ضمن آليات الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال وزير التموين إن معارض أهلا رمضان توفر السلع بنسب التخفيض تتراوح ما بين 18 لـ20% فيما توفر بعض الشركات عروضًا على المنتجات بنسب تخفيض تصل لـ30%.

وأضاف محافظ الجيزة أن المعارض تضم السلع الأساسية التى تهم المواطنين ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية والياميش، فضلًا عن منتجات الواحات البحرية كالزيتون والزيوت والتمور.

وأكد المحافظ أن الغرفة التجارية بالجيزة جهّزت المعرض على أكمل وجه ومُكيفة الهواء، توفيرًا لراحة المواطنين، مشيرًا إلى أن المعرض يقع بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر ومشاركة أكثر من 50 شركة وعارض.

أهلا رمضان معارض السلع الرمضانية فيصل وزير التموين وزيرة الصناعة علي المصيلحي نيفين جامع

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