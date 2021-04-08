محافظة القاهرة تنظم جولة لأبناء المحروسة والأسمرات في متحف الحضارة

(مصراوي):

نظمت محافظة القاهرة، جولة تفقدية لأبناء المحروسة والأسمرات وروضة السيدة لزيارة متحف الحضارة المصرية بالفسطاط الذي تم افتتاحه في حفل أسطوري السبت الماضي ليتعرفوا على مقتنيات المتحف.

وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المحافظة تسعى لنشر الوعي الثقافي والوطني بين الجيل الصغير من أبناء المناطق التي تم تطويرها، مشيرًا إلى استمرار تعاون المحافظة مع كافة أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات التى من شأنها التأثير الإيجابي على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بالمساكن بديل العشوائيات إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في أن ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.​