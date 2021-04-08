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ضبط 880 قطعة مستحضرات التجميل حاول راكب تهريبها في مطار برج العرب

06:50 م الخميس 08 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك بمطار برج العرب الدولي، كمية كبيرة من مستحضرات التجميل المستوردة، أخفاها راكب مصري الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من الامارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتبين انه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة فلاي دبي، اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية وجورج شاكر مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية، وتبين حمله جنسية أجنبية نظرًا لسفره وعودته خلال 4 أيام، وبالعرض على وليد عيسى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية ضمت هلال الغزالي وهشام مصباح وخالد عبدالعزيز ومايكل نبيل مأموري الجمارك، لتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 887 قطعة من مستحضرات التجميل، مخبأة داخل ملابسه الشخصية بحقائبه الثلاثة.

وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تهريب مستحضرات تجميل احباط محاولة تهريب مطار برج العرب جمارك المطار

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