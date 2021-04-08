تكريم أسر الشهداء بنقابة المهن التعليمية (صور)
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كتب- مينا غالي:
كرمّت أكاديمية ناصر العسكرية بالتعاون مع لجنة الخدمات المجتمعية لاتحاد النقابات المهنية الذي يرأسه خلف الزناتي نقيب المعلمين، أسر عدد من شهداء الجيش والشرطة في احتفالية كبرى بمقر نقابة المعلمين بالجزيرة، في ظل رعاية الدولة لأسر وأبناء الشهداء، التزامًا وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة من أجل الوطن واستقراره.
والمكرمون هم أسرة الشهيد المقدم أحمد حسن رشاد، وأسرة الشهيد النقيب محمد غنيم، وأسرة الشهيد المجند علاء عماد سمير، وأسرة الشهيد المجند أبانوب عبدالتواب شنودة.
كما كرمّت أكاديمية ناصر العسكرية، واتحاد النقابات المهنية، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس الاتحاد، لجهوده الكبيرة في العمل العام وتحقيق مبادرة الاتحاد نحو قيادة وطنية متميزة، كما منحه ممثل الكنيسة المصرية مصحف هدية، لجهوده الدؤوبة من أجل تثقيف وتوعية المعلمين وأبنائهم بالأمن القومي المصري.
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