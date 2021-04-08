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تسبب 40% من الحوادث.. طلب إحاطة بشأن المطبات الصناعية العشوائية في الشوارع

04:37 م الخميس 08 أبريل 2021
تسبب 40% من الحوادث.. طلب إحاطة بشأن المطبات الصناعية العشوائية في الشوارع

الدكتورة إيناس عبدالحليم

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تجريم إنشاء المطبات الصناعية من قبل الأهالي وتحديث النوعية المستخدمة، مؤكدة أنه انتشرت ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت مصدر قلق وإزعاج وحوادث، وإضرار بجميع أنواع السيارات، وخاصة السيارات الملاكي، لأن جسم السيارة في الغالب قريب من الأرض، وعلى الرغم من أهمية وضرورة، وجود وسائل إجبارية لتخفيف السرعة، داخل المناطق السكنية والعمرانية.

وأوضحت عبدالحليم، في بيان لها، أن الإحصائيات تشير إلى أن 40% من حوادث الطرق في مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التي يصنعها الأهالي دون مطابقة لأي مواصفات قياسية، وأن 50 شخصا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كم تقطعها السيارات في مصر "بحسب قولها"، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات التي تسبب كوارث على الطرق.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التطبيق الصحيح للقانون في هذا الشأن، ووضع ضوابط ومعايير، لإنشاء المطبات الصناعية على الطرق حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بقائدي السيارات، وكذلك استحداث مطبات متطورة يمكن التحكم فيها آليا كنوع من الاحتياط إلى تطور الوضع مستقبلا.

إيناس عبدالحليم مجلس النواب المطبات الصناعية العشوائية حنفي جبالي

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