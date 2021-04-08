مجلس الشيوخ يستقبل وفدا من دولة جنوب السودان
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كتب- مصراوي:
استقبل المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، العميد جالفان أوبيبج، كبير مدير الشئون القانونية لجهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان والوفد المرافق له.
جاءت الزيارة في إطار التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان في مجال سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الإنسان.
حضر اللقاء المستشار وديع حنا ناشد عضو المكتب الفني لوزير العدل والمستشار محمد عجاج مستشار وزير العدل لشئون العلاقات العامة والمراسم والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام.
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