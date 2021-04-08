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وزيرة الصحة: زيادة طفيفة في إصابات كورونا بـ 3 محافظات

04:24 م الخميس 08 أبريل 2021
وزيرة الصحة: زيادة طفيفة في إصابات كورونا بـ 3 محافظات

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معدل الإصابات الأسبوعية مستقر منذ 6 أسابيع، لكن هناك زيادة في محافظات الصعيد وبعض المحافظات الأخرى.

وأوضحت الوزيرة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، أن أبريل ومايو هما ذروة الموجة الأولى العام الماضي، مطالبة بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الوقت الراهن.

وأوضحت أن محافظة كفرالشيخ بها زيادة 34% في معدل الإصابات، ومحافظة الشرقية 14%، وقنا 30%.

وطالبت وزيرة الصحة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في رمضان لتجنب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.​

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الإجراءات الوقائية كفرالشيخ تحاليل فيروس كورونا

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