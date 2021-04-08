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الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني.. "القصير" يبحث مشروعات التعاون مع جنوب السودان

03:18 م الخميس 08 أبريل 2021
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كتب- أحمد مسعد:

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترافقه وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان إحدى مزارع الإنتاج النباتي في جوبا.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية نظم الري الحديث، واستخدام الميكنة الحديثة الأمر الذي يساعد على زراعة مساحات كبيرة بواسطة العمالة المتاحة ويحقق أعلى إنتاجية بالإضافة إلى استخدام التقاوي عالية الجودة ذات إنتاجية أعلى سيزيد العائد الاقتصادي والدخل العام.

وفي ذات السياق استعرض القصير، التجربة المصرية في زراعة الأراضي الصحراوية، باستخدام نظم الري والزراعة الحديثة وزيادة الإنتاج من خلال الزراعة المكثفة في الصوب.

وأشار الوزير، إلى الاستفادة من حصد مياه الأمطار في أنشطة الاستزراع السمكي والزراعة في موسم الجفاف والاستفادة من وحدة الأرض والمياه في سد الفجوة الغذائية وأيضا التوسع في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجية وحدة الحيوان من اللحوم والألبان.

وزار وزير الزراعة، والوفد المرافق له من قيادات الوزارة والسفير المصري في جوبا، أحد مضارب وتخزين الأرز المنتج، حيث استعرضوا نسب الكسر بتلك الأنواع وكذلك فحص أنواع فول الصويا الذي ينتج محليا.

وأكد وزير الزراعة، على استعداد مصر للمساهمة في بناء القدرات للكوادر بجنوب السودان من خلال إيفاد متدربين للاستفادة من الخبرات المصرية والاطلاع والتدريب على النظم الزراعية المتطورة.​

السيد القصير الاستزراع السمكي جنوب السودان نظم الري الحديث

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