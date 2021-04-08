غدا.. مصر للطيران تسير 70 رحلة جوية لنقل 5642 راكبا

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، 68 رحلة جوية داخلية وخارجية؛ لنقل 5642 راكبا لواجهات مختلفة، كما ستسير الشركة رحلتين للشحن الجوي.

وأوضحت الشركة، في بيان، الخميس، أن رحلاتها الدولية بمعدل 48 رحلة ستكون إلى كل من: بغداد، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، روما، جنيف، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، أثينا، جوبا، بودابيست، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، إربيل.

كما تتوجه الرحلات الداخلية للشركة وعددها 20 رحلة إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.​