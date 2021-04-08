وزيرة الثقافة لمصراوي: افتتاح قصر ثقافة العريش خطوة مهمة على طريق نشر الوعي

كتب- مصراوي:

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في تصريحات خاصة لمصراوي، على أن افتتاح قصر ثقافة العريش، مساء اليوم، بمثابة خطوة مهمة على طريق نشر الوعي في هذه المدينة الهامة والساخنة على خط المواجهة.

وأضافت عبدالدايم: العريش من المدن السياحية والثقافية الرائعة، ولاشك سيؤدي افتتاح القصر إلى عودة الروح الثقافية والإبداعية إلى سيناء، علاوة على افتتاح دور الثقافة والعمل على عودة جميع الأنشطة الثقافية.

ويقع قصر ثقافة العريش على مساحة 1900 م2 ويضم دور أرضي وطابقين ويحتوي الدور الأرضي على المدخل الرئيسي ويتفرع إلى 3 اتجاهات: الأمامي يؤدي إلى صالة المسرح، والمدخلين الآخرين يؤديان للطرق الجانبية؟

وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية، ومخزن للديكور، ومعرض للفنون وغرفتين للفنانين.

ويقسم الدور الأول لثلاث مناطق منفصلة هي منطقة البلكون وتتسع لـ 150 مقعدا، و4 غرف إدارية، ومنطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر، و2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادي تكنولوجيا المعلومات، ومكتبة للطفل، وقاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع.

أما الدور الثاني فهو مقسم إلى 3 مناطق: الأولى إدارية وتحتوي على 5 غرف إدارية، والمنطقة الثقافية وتضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة، والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط.

ويستعد قصر ثقافة العريش لعودة الروح للأنشطة الثقافية بعد أن أصبح جاهزا لعودة العمل بين غرفاته التي تضم مقر مديرية الثقافة ومسرح متكامل وقاعات عرض تخدم كل أبناء شمال سيناء من المثقفين والموهوبين ومن يبحثون عن منفذ لظهور إبداعاتهم.​