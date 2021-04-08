وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يفتتحان مشروع تطوير ميدان المحطة

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أعمال تطوير ميدان محطة سكة حديد طنطا وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 9 ملايين جنيه.

ووضع اللواء محمود شعراوي، والمحافظ، حجر أساس فندق ومنطقة ترفيهية ومطاعم بشارع الجلاء ضمن بروتوكول تعاون بين المحافظة والإنتاج الحربي وشركة (جاب) الفرنسية بتكلفة 800 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية اليوم بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، حيث شهد الوزير والمحافظ وضع حجر الأساس لفندق ومجمع مطاعم ومنطقة ترفيهية بشارع الجلاء.

وأكد الدكتور طارق رحمي، على أن ذلك المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة على إقامة المشروعات التنموية التي توفر الخدمات المختلفة للمواطنين بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن المنطقة ستحتوي على فندق يتكون من (120 غرفة، حمام سباحة، قاعات مؤتمرات)، مجمع مطاعم، منطقة ترفيهية وجراج متعدد الطوابق، مؤكدًا على حاجة المحافظة لمثل هذا المشروع حتى يتثنى لزائريها الإقامة المريحة وذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة في ظل سعيها لتطوير مزاراتها السياحية والدينية.

عقب ذلك توجه الوزير والمحافظ لتفقد أعمال التطوير بكورنيش طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة بدايةً من كوبري قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف بتكلفة 28 مليون جنيه ومن كوبري فاروق وحتى نهاية سكة المحلة بتكلفة 69 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية تطوير الكورنيش كمتنفس مجاني يليق بالمواطنين، مشيداً بأعمال التطوير التي تتم بالتزام كامل بالمواصفات الفنية والجمالية للمشروع لتقديم خدمات راقية لمواطني المحافظة، ويأتي هذا المشروع من سعي المحافظة لخلق متنفس للجماهير ومنطقة خدمية ترفيهية والتوسع فيها بمختلف أرجاء المحافظة.

وشهد اللواء شعراوي والدكتور رحمي والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، فعاليات مبادرة "مواطنون ضد الغلاء أمام ديوان عام المحافظة"، والتي سيتم إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة الكاتب الصحفي محمود العسقلاني والتي تستهدف توفير لحوم طازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مراكز المحافظة بسعر 75 جنيها للكيلو وذلك في إطار حرص الدولة على توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان خاصة للقرى الأكثر احتياجاً وقرى المبادرة الرئاسي حياة كريمة.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية إلى شرح من محمود العسقلاني التفاصيل الكاملة للمنافذ التي سيتم افتتاحها في المحافظة الموزعة على عدد من المناطق بالغربية.

وفي السياق ذاته تابع اللواء محمود شعراوي، مع الدكتور طارق رحمي وقيادات المحافظة موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، خاصة اللحوم الحمراء، والدواجن، مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع، والتشديد على أعمال الرقابة على السلع الغذائية وعلى الخبز وضمان سيولة حركة المرور وعدم وجود تكدس مروري في ساعات الذروة.

وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة تشديد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات، خاصة الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، فيما يخص إقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان وأبرزها عدم إقامة الموائد الرمضانية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة متابعة المحافظة للضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية وكذا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وكذلك نسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت.

واستكمل وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية الزيارة بتفقد الموقف التنفيذي الحالي لمحطة إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم المقامة على مساحة 14 قيراطا، وتتكون من 8 عنابر (2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض) مزودة بأحدث الماكينات الألمانية المطورة، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحطة تستهدف إنتاج 70 مليون بيضة في العام مما سيوفر أمناً غذائياً واكتفاءً ذاتياً من بيض المائدة للمحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وتابع اللواء شعراوي والدكتور رحمي الجولة بتفقد أعمال التطوير بشارع الإسكندرية والذي يُعَد محوراً حيوياً للمحافظة حيث يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية متجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي كما سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.

وافتتح وزير التنمية المحلية محطة سكة حديد طنطا بعد انتهاء أعمال التجديد والتطوير من دهان الواجهة الأمامية لمبنى المحطة، وتطوير ساحة انتظار السيارات ورصفها بالانترلوك بالإضافة إلى تطوير ورصف ميدان المحطة والشوارع المؤدية إليه ودهان واجهات العمارات المطلة على الميدان.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الغربية لتطوير كبرى الميادين بها للحفاظ على المظهر الحضاري والراقي للمحافظة، مؤكدا على أن المظهر الخارجي لمحطة السكة الحديد بطنطا تم تطويره بما يتناسب مع تاريخها العريق كونها إحدى أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه تحملت المحافظة منها 5 ملايين وتحمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 4 ملايين.

ثم اتجه شعراوي والمحافظ لتفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيد البدوي من استكمال الممشى السياحي، وطلاء واجهات العمارات المطلة على الشارع وتركيب البازلت بطول الشارع.

ووجه "شعراوي"، بضرورة متابعة حملات تعقيم وتطهير المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف استعدادا لاستقبال شهر رمضان ومراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية، أن أعمال تطوير محيط المسجد الأحمدي تأتي ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية ووضع المحافظة على خريطة السياحة الدينية المحلية والدولية.​