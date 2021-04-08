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"الزراعة": معهد أمراض النباتات يتابع محصول القمح في الشرقية

01:20 م الخميس 08 أبريل 2021
"الزراعة": معهد أمراض النباتات يتابع محصول القمح في الشرقية

معهد بحوث أمراض النباتات

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، يرافقه مجموعة من باحثي قسم بحوث أمراض القمح بالمعهد، زراعات القمح لعدد من المزارعين في محافظة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمحصول القمح وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعي.

وأكد خليل، على أن الحالة العامة لمحصول القمح هذا الموسم جيدة ومبشرة، لافتا إلى أن الوفد تفقد أيضا تجارب قسم بحوث أمراض القمح، وكذلك تجارب المحاصيل الشتوية في محطة البحوث الزراعية بكفر الحمام.

وعقد مدير معهد أمراض النباتات اجتماعا مع باحثي المعهد بالمحطة، وأكد ضرورة حل مشاكل المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل.

كما أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد في العمل للارتقاء بمستوى البحوث وضرورة التوسع في تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة وعلى ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول سواء في الأجهزة أو المعامل.​

معهد بحوث أمراض النباتات محصول القمح الشرقية الدكتور أشرف خليل

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