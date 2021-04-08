"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لتوريد زيت خام محلي
كتب- محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 8 لسنة (2021/2020) لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد)، مشيرة إلى أنه سيتم التسليم خلال الفترة من 15 مايو إلى 5 يونيو المقبلين.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس، أن جلسة فض المظاريف ستقام يوم الأحد الموافق 11 أبريل الجاري، لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
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