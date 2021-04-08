عُليا مؤتمر "التعليم والتحول الرقمي" بالأزهر تكرم نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي

كتب- محمود مصطفى:

كرمت اللجنة العليا لمؤتمر "التعليم والتحول الرقمي" بالأزهر الشريف، ممثلة في الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، المشرف العام على المؤتمر، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، رئيس المؤتمر، الخميس، الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، لدعمهم للجهود المبذولة في تعليم الطلاب الوافدين.

وتختتم، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الأزهر الافتراضي الأول تحت عنوان "تعليم الوافدين ‏والتحول الرقمي.. التطلعات والتحديات"، والذي استمر في الفترة من ٦-٨ أبريل ‏‏٢٠٢١م.‏

ويختتم المؤتمر فعالياته بجلستين يقدم خلالهما توصيات المؤتمر، كما تقدم بعض ‏شركات التكنولوجيا المتخصصة في التحول الرقمي منصات خاصة بالتعليم الإلكتروني، ‏والفصل الذكي المتحرك، وحلول التعليم الهجين، وكيفية تأمين البيانات الخاصة بالحواسب ‏والأجهزة اللوحية المستخدمة في التعليم عن بعد. ‏

وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم فضيلة الدكتور ‏محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير ‏عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ‏والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، وكوكبة من ‏العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين ‏والباحثين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا ‏والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ‏والتحول الرقمي، والشركات الكبرى ‏المتخصصة في هذا المجال‎.‎

ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية ‏والتربوية، ‏وداخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع، كما تسهم ‏محاوره المتكاملة ‏والمتباينة في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، ‏وتحديد أفضل ‏التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم ‏الوافدين، مما يسهم ‏في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات ‏العالمية، بما يتناسب ‏مع العصر الرقمي الحديث.‏