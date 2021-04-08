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البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية

11:57 ص الخميس 08 أبريل 2021
البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي من كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمصطفى كامل بالإسكندرية.

ويشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من أساقفة الإسكندرية وكهنة الكنيسة، ويأتي ذلك في إطار حرص البابا تواضروس على إقامة القداسات الخاصة بالصوم الكبير من كنائس مختلفة خلال فترة الصوم.

وكان قد عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء أمس، بالمقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وربط قداسته في عظته بين محتوى سفر ناحوم النبي وشفاء السيد المسيح لمريض بركة بيت حسدا (المخلع) الذي يعد موضوع إنجيل قداس الأحد الخامس من الصوم الأربعيني المقدس.

ويتناول قداسة البابا في عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال فترة الصوم الحالي، الربط بين أحد أسفار العهد القديم وبين موضوع إنجيل قداس الأحد التالي وقت إلقاء العظة.

ويعتبر سفر ناحوم هو السفر السابع بين أسفار الأنبياء الصغار الإثنى عشر في التناخ والعهد القديم، وهو يشير إلى النبي ناحوم، وعلى الأرجح قد كُتِبَ في القدس في القرن السابع قبل الميلاد، وتحدث فيه عن سقوط نينوي على أيدي الغزاة.

أما المقصود بالمخلع، فهو مريض بيت حسدا "اسم أرامي معناه بيت الرحمة"، والذي شفاه السيد المسيح في معجزة بعد 38 سنة قضاها مشلولا، حيث قام وحمل سريره. ​

البابا تواضروس القداس الإلهي كنيسة الملاك ميخائيل الإسكندرية

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