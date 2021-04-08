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وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الحياة البحرية بالمحميات

10:58 ص الخميس 08 أبريل 2021
وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الحياة البحرية بالمحميات

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، إلى محافظة جنوب سيناء في جولة تفقدية للمحميات بالمحافظة لمتابعة الحياة البحرية بها، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلين عن وزارة السياحة والآثار وممثلي الإعلام وأيضا ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة.

يشمل برنامج الزيارة التوجه إلى كوبري مجرى السيل بالمسبط، لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة دهب، وأيضا جولة بالسوق والمحلات لتوزيع الشنط صديقة البيئة ورفع وعي المواطنين بمخاطر الأكياس البلاستيك وأهمية استبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون.

كما ستلتقى وزيرة البيئة بممثلي المجتمع بمدينة دهب للوقوف على أهم المشاكل التي يواجهونها ومحاولة إيجاد حلول لها، يعقبها جولة تفقدية بمنطقة الثري بولز بدهب ورأس جالوم.

كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد محمية رأس محمد وعقد مؤتمر صحفي لإطلاق خطة إدارة الأنشطة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ، كما ستقوم وزيرة البيئة بالتوجه إلى مدينة سانت كاترين، لمتابعة خطة تطوير المدينة مع الحفاظ على الوضع البيئي لها كمحمية طبيعية.​

ياسمين فؤاد وزارة البيئة جنوب سيناء الحياة البحرية المحميات

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