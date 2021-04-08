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صور.. ضبط محاولة تهريب خصلات شعر وعلب سجائر بمطار القاهرة

10:52 ص الخميس 08 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي وعلب السجائر، أخفاها راكب فور وصوله من لبنان داخل حقائبه وعلب البسكويت، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط، والقادمة من بيروت، اشتبه أحمد الجوادي رئيس القسم بالجمارك في راكب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، طلب وائل إمبابي مدير الحركة بالصالة وضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، وتلاحظ وجود أشياء مخبأة داخل الملابس وداخل علب.

وكلف صبحي ربيع مدير الجمرك، عماد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وتم ضبط خصلات الشعر الطبيعي وعلب السجائر.

وأمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي. ​

مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة الدولي خصلات شعر علب سجائر
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