"زاهي حواس" يعلن عن كشف أثري جديد اليوم
يعلن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، اليوم الخميس، عن كشف أثري جديد، لافتا إلى استقبال القنوات التلفزيونية العالمية لبث ونقل الكشف لكل الدول في العالم، وذلك يوم السبت المقبل.
وأضاف "حواس"، في تصريحات له، أنه تم إخطار الصحف والقنوات العالمية بالتوجه لمدينة الأقصر السبت المقبل، لحضور مؤتمر الكشف الأثري الجديد.
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