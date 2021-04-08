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اليوم.. وزيرة البيئة تطلق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بمدينة دهب

03:01 ص الخميس 08 أبريل 2021
اليوم.. وزيرة البيئة تطلق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بمدينة دهب

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

تجري الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمحميات جنوب سيناء على مدار 3 أيام، لمتابعة الحياة البرية والبحرية بها.

وتبدأ الجولة، بزيارة مدينة دهب، لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام "البلاستيكية" داخل المحميات بمدينة دهب واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون، مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها، إضافة إلى قيام الوزيرة بجولة بحرية كاملة لمتابعة الحياة البحرية.

وتتابع وزيرة البيئة، جولتها يوم الجمعة بمحمية رأس محمد لإطلاق خطة الأنشطة البحرية، ثم تتوجه إلى مدينة سانت كاترين، لمتابعة خطة تطوير المدينة، مع الحفاظ على الوضع البيئي للمدينة كمحمية طبيعية.

وزارة البيئة استخدام الأكياس البلاستيكية دهب جولات تفقدية
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