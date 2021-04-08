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بعد تغيير اسمه إلى "رامز طار عقله".. هويدا يوسف: الجمعية المصرية للطب النفسي أجبرت رامز على التراجع

01:27 ص الخميس 08 أبريل 2021
بعد تغيير اسمه إلى "رامز طار عقله".. هويدا يوسف: الجمعية المصرية للطب النفسي أجبرت رامز على التراجع

رامز طار عقله

أعلنت الإعلامية هويدا يوسف منسق عام ازالة وصمة المرض النفسي من مصر، بقيادة الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية و الجمعية المصرية للطب النفسي، برئاسة الدكتور ممتاز عبد الوهاب، و بدعم الدكتور الكاتب خالد منتصر ، نجاح الحملة التي اطلقتها في الفترة الاخيرة بعد تسريب اسم برنامج رامز بعنوان ( رامز مريض نفسي )، إلى "رامز طار عقله".
وأضافت أن الفنان رامز جلال له مطلق الحرية في وصف نفسه أو برنامجه، بما لا يتسبب في وصم للمريص النفسي.
وأكدت أن مجتمع الطب النفسي في مصر لن يصمت تجاه أي مخالفات أو تحريض ولو غير مباشر ضد المرضي النفسيين من برنامج رامز جلال.

و قد أعلن الدكتور أحمد عكاشة، استياءه من اسم البرنامج و استياء كل اعضاء الجمعية المصرية للطب النفسي، و بالفعل تم تغيير الاسم لـ ( رامز طار عقله).
وطرح الفنان رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامجه في رمضان 2021، والذي يحمل اسم "رامز طار عقله".

برنامج رامز مريض نفسي هويدا يوسف رامز جلال

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